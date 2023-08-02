ننشر خريطة قطع الكهرباء فى مناطق الهرم والعمرانية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

حددت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطة ترشيد الكهرباء في عدد من مناطق محافظة الجيزة ومنها (الهرم، والعمرانية، والمريوطية، والطالبية)، والمسؤول عنها وحدة تحكم الهرم.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا الساعة 1 مساءً

-أول نفق الهرم بجوار التوحيد والنور يمين ميدان الجيزة - الجيزة.

-بجوار فندق الليدو - نصر الدين العمرانية الشرقية - الهرم.

-ش البلاستيك العمرانية - العمرانية.

-ش المصانع - ترعة الزمر - العمرانية.

-ش اليابان - خاتم المرسلين - العمرانية.

-ش الشعب - ومبي - العمرانية.

-منطقة عرب التل - طموة.

-بجوار مطحن فؤاد فلاور - طموه.

-بجوار نقطة شبرامنت.

-المريوطية الرئيسية ما بين الهرم والدائري، وما بين المريوطية واللبيني - المريوطية.

-ترعة السيسي من السجل المدني ش مصرف حمودة حتى ش زغلول - المريوطية.

-نزلة السمان من مدخل أبو الهول حتى الصوت والضوء.

-ترعة المنصورية الرئيسي حتى الدائري ومتفرعاته وبني يوسف الخارجي - نزلة السمان.

-الحي السابع زايد - جومان - الرماية.

-حدائق الأهرام القديمة ومتفرعاتها وحتى نزلة السمان - الرماية.

-ش المصرف من الثلاثيني حتى العروبة وش عبدالتواب البهنساوي ومتفرعاته حتى ترعة الإخلاص - الهرم.

-ش عز الدين عمر من الهرم حتى ترسا ومتفرعاته حتى ش نعمة الله - عز الدين عمر.

-ش المحولات من الهرم حتى ترسا ومن المحولات حتى ش الاسماعيلية ومتفرعاته - المطبعة.

-ش الثلاثيني الجديد حتى ش عبدالرحيم عباس وش جمال عبدالناصر ومتفرعاته وفكيهة - المطبعة.

-ش عز الدين عمر من الثلاثيني حتى العروبة - العروبة.

-فكيهة وش المحولات حتى العروبة - العروبة.

-ش ترسا ومتفرعاته من ش المحولات يسار في اتجاه كوبري ترسا - التعاون.

-منطقة (د) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (ج) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (أ) - هضبة الأهرام.

-منطقة (ح) بجوار نادي الحدائق - هضبة الأهرام.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م الساعة 2م

-ش المحطة أمام محكمة الجيزة - ش ربيع الجيزي - الجيزة.

-ش سيدي عمار - العمرانية الشرقية - العمرانية.

-بجوار قاعة سيد درويش - خاتم المرسلين - العمرانية الغربية - العمرانية.

-ش كريتاس - من خاتم المرسلين - العمرانية.

-ش الجزائر - العمرانية.

-المنصورية اتجاه الدائري شمال - زاوية أبو مسلم.

-عزبة جحا - بجوار فيلا أنيس منصور - المريوطية - زاوية أبو مسلم.

-ش ترعة السيسي حتى مصرف اللبيني ومتفرعاته - المريوطية.

-المجزر الآلي وامتداده رشاح أبو عوض - مشتل الورد ومتفرعاته - المريوطية.

-ش عبدالعزيز الباسل - ش المجزر الآلي ومتفرعاته حتى مصرف أبو مسلم - حديد أولاد سلام منزل البطران - زغلول.

-طريق مصر اسكندرية الصحراوي بجوار جرانة.

-عزبة مدكور - أبو ختيرش.

-البحر الأعظم - الجيزة - منطقة ساقية مكي.

-قبل الدائري العمرانية الشرقية بجوار المزلقان القديم - الدائري - العمرانية.

-من ش النخيل حتى مصرف اللبيني ومتفرعاته - قصر الأهرام وش عبدالصمد الجابري - الهرم.

-ش زغلول حتى مصرف حمودة وش الأربعين - الهرم.

-مساكن الرماية بجوار المستعمرة - الهضبة.

-أبو النمرس بجوار موقف أبو النمرس ونزلة الأشطر.

-الحرانية - طريق سقارة السياحي.

-مساكن كفر الجبل.

-ش العريش - ش الهرم حتى ش رمسيس.

-ترعة المريوطية من الهرم حتى ش فيصل - مصرف اللبيني في اتجاه فيصل - الكوم الأخضر.

-بجوار المركز الطبي - القصبجي - المنيب.

-حي الزهور - خاتم المرسلين - العمرانية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م الساعة 3م

-عزبة العمدة - زاوية أبو مسلم.

-ش الشعب - ومبي - العمرانية.

-ميت شماس - المنوات - طموة.

-رشاح أبو عوض ومتفرعاته حتى الدائري ش المجزر - اللبيني - الهرم.

-نزلة السمان من مدخل أبو الهول حتى الصوت والضوء.

-بجوار كارفور - مشعل حتى قسم الهرم - الرماية.

-ش عيد اللولي وش سيدي عمار - العمرانية الشرقية - العمرانية.

-الكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية - منطقة جرانة - الرماية.

-ش المستشفى ومتفرعاته حتى المريوطية - الهرم.

-منطقة (ز) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (و) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (ح) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-الكيلو 10.5 مصر اسكندرية الصحراوي.

-منطقة (ن) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (و) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-المعايرجي - خلف مستشفى الرمد.

-مساكن بنك مصر - بجوار الجمعية الطبية - العمرانية.

-مساكن الضباط - ش الزهراء - العمرانية.

-ش المجزر - مساكن الألف وحدة - المنيب.

-ش خالد أمين ومتفرعاته حتى ش فيصل - الهرم.

-ش التكافل وش أبو جبل ومتفرعاته في اتجاه ش فيصل - الهرم.

-ش زغلول من ش عادل الكلام حتى الدائري - زاوية أبو مسلم.

-العدوي سليم - الزهراء - العمرانية.

-عزبة عثمان أحمد عثمان - الحرانية.

-طريق الفيوم - الرماية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-العمرانية العربية - خلف فيلا محمد لطيف - ترعة الزمر.

-الاسيوية للبلاط - عرب الريغة - شبرامنت.

-عزبة جحا - شبرامنت.

-نزلة الأشطر - أبو النمرس.

-ش أحمد خلف الله ومتفرعاته - منطقة عثمان أحمد عثمان من كوبري عثمان حتى مصنع الشوربجي - المريوطية.

-ش ترسا وش المعسكر وتفرعاته حتى ش العمدة - المريوطية.

-ش ترعة السيسي - المنصورية - الهرم.

-ش ترعة المنصورية ومتفرعاته يسار في اتجاه الدائري وبركة أبو سلام - الرماية.

-الكوم الأخضر من ش بنك الإسكان من أبو جازية حتى مسجد مشاري وترعة المريوطية من الهرم حتى ش الشيخ ومتفرعاته - الهرم.

-ش الهرم من ش طارق بن زياد حتى مسرح الهرم.

-ش ترسا ومتفرعاته - ش مبروك مبارك حتى المريوطية - العروبة.

-طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

-مشعل الهرم.

-ش العمدة ومتفرعاته من ترسا حتى الثلاثيني - الهرم.

-منطقة (و) مرحلة ثالثة - هضبة الأهرام.

-منطقة (ل) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (ح) مرحلة ثالثة - هضبة الأهرام.

-مساكن الضباط - العمرانية.

-ش سوهاج - خاتم المرسلين - العمرانية.

-مصنع محمد الفران - المنصورية - زاوية مسلم.

-ش بهلول - المنصورية 1 - زاوية مسلم.

-ش زغلول حتى مبروك مطاريد - الهرم.

-ش النخيل من الهرم حتى ش ترعة السيسي ومتفرعاته - المريوطية.

-ش الملكة فريدة من ش زغلول حتى المنصورية - ش موريسكا.

-المنوات وأبو النمرس وميت شماس.

-ش الجيزة طموه.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-ش فتحي شرابي من المجزر الألي حتى الدائري - ش عبد الرحمن من ش عوف ومتفرعاته - الهرم.

-مساكن الرماية - هضبة الأهرام.

-ش ترسا ومتفرعاته من ش العدل حتى ش محمد كمال - ش كامل مجاهد حتى ش عبدالرحيم عباس ومتفرعاته - ش عثمان محرم من ش كامل عودة حتى الجامع.

-ترعة المريوطية بين الهرم وفيصل.

-عزبة مدكور وترسا - منطقة ترسا المنيب.

-منطقة (د) - هضبة الأهرام.

-منطقة (أ) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (ز) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-منطقة (ك) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (ل) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-ش خوفو من المريوطية ومتفرعاته - الهرم.

-ش عثمان محرم ومتفرعاته بدءا من ش عيد إبراهيم سليمان حتى ش ترعة الإخلاص - منطقة العروبة.

-ش المحولات من ش الثلاثيني - ش العروبة من محمد همام حتى ش محمد نزيه - منطقة العروبة.

-ش علي ابن أبي طالب من ش الهرم ومتفرعاته حتى ش ترسا - منطقة التعاون.

-ش عباس رياض ومتفرعاته - ش عز الدين عمر من العروبة حتى الثلاثيني - ش العروبة من عز الدين حتى ش البهنساوي.

-مساكن بنك مصر - خاتم المرسلين - العمرانية.

-بجوار معهد الموسيقى قاعة سيد دوريش - خاتم المرسلين - العمرانية.

-ش المدينة المنورة من ش الثلاثيني - العمرانية.

-ش زغلول ومتفرعاته - من كوبري الشيخة نصرة حتى مصنع الشوربجي.

-ش كولدير من ش ربيع الجيزي - المنيب.

-منطقة (ص) - هضبة الأهرام.

-مشعل الهرم.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

-جزء من نزلة الأشطر وترسا والقصبجي - المنوات.

-عمارة الصفا والمروة وطارق نديم - ش الحكمة وتفرعاته وش زكريا خطاب وش أحمد ضيف الله وتفرعاته - الهرم.

-ش ترعة السيسي من ش عاطف عويس حتى ش نزلة السيسي وزغلول - الهرم.

-منطقة (ط) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة (أ) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-منطقة (ح) مرحلة رابعة - هضبة الأهرام.

-ش الدكتور خالد بن عثمان محرم ومتفرعاته - ش محمد همام ومتفرعاته - ش عمال الكهرباء ومتفرعاته - العروبة.

-ش الهرم من ش العريش حتى مسجد - ش ترسا ومساكن جاردينيا الهرم - منطقة التعاون.

-ش ركن الصف من خالد أمين ومتفرعاته - ش الهرم ناصية ش سهل حمزة - منطقة التعاون.

-الطالبية ش ترعة الإخلاص - الطالبية.

-ش الدكتور محمد فؤاد سعيد - العمرانية.

-بجوار محطة مترو أم المصريين - العمرانية.

-بجوار نادي ماتوسيان - خاتم المرسلين - العمرانية.

-ش سيدي عمار - العمرانية.

-بجوار المعهد الديني من ش جسر الكنيسة - المنيب.

-بجوار سنترال المنيب.

-ش حمادة العمدة من ش التحرير - المنيب.

-ش الخليفة من ش عثمان محرم ومتفرعاته حتى تقسيم مصر للطيران - الكنيسة.

-ش المستشفى حتى ش النادي ومتفرعاته - المريوطية.

-مساكن الرماية - طريق الفيوم.

-بجوار مطحن السويحي - ش ربيع الجيزي.

-منطقة (ص) - هضبة الأهرام.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

-ش الهرم من ش عمر بن الخطاب من ترسا ومتفرعاته - عز الدين عمر.

-منطقة (ع) مرحلة أولى - هضبة الأهرام.

-منطقة أبو زارع المنيب.

-منيل شيحة - بجوار المصنع - عزبة البكاشي.

-أول شارع تقسيم الزهراء - العمرانية.

-ش محمد فريد ومتفرعاته - ش محمد همام ومتفرعاته - ش أبو حمامة ومتفرعاته - منطقة العروبة.

-ش الهرم من ميدان يحيى شاهين حتى ش عمر بن الخطاب - منطقة التعاون.

-ش ترسا من ش أني بن مالك - ش عز الدين عمر حتى ش الهرم.

-ش عثمان أحمد عثمان - المريوطية - منطقة الكنيسة.

-الحرانية - منطقة المريوطية.

-منطقة (ن) - هضبة الأهرام.

-عرب الريغة - الأسيوية شبرامنت.

-عزبة البكباشي - منطقة منيل شيحة.

-مساكن بنك مصر - ش خاتم المرسلين - العمرانية.

-نادي ماتوسيان - ش خاتم المرسلين - العمرانية.

-ش عيد حسن - مساكن المحمودية - ترعة الزمر - العمرانية.

-منطقة كفر المنفي.

-مصرف اللبيني من نفق اللبيني حتى ش أحمد زويل ومتفرعاته حتى ترعة السيسي - المريوطية.

-ش العمدة من الثلاثيني حتى ترسا - ش الجامع من ش الشهيد زكريا - ش الصرف الصحي من ترسا حتى الثلاثيني - الهرم.

-ش المأمون - ش المحطة - المنيب.

-ش البحر الأعظم - المنيب.

-أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

-ش الدكتور محمد فؤاد سعيد - العمرانية - منطقة المنيب.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م الساعة 8م

-بجوار مصنع المكرونة من زغلول - مشعل - منطقة الهرم.

-بجوار قصر المنصور - من طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

-ش مساكن منتصر بجوار مدرسة أم الأبطال.

-ش عثمان محرم بجوار مصنع سيد - الطالبية.

-ش سفارة النيجر أمام مستشفى الهرم - المريوطية.

-بجوار مركز شباب ساقية مكي من ش ربيع الجيزي - المنيب.

-بجوار مدرسة شلتوت ش علاء الدين من ش عثمان محرم - الطالبية.

-بجوار منطقة سنترال أبو النمرس.

-نادي ميت شماس والمنوات - - طموه.

-كوبري والي - القصبجي.

شبرامنت - عزبة جحا.

-أمام شارع سهل حمزة بجوار عبدالرحيم عمرو - الهرم.

-ش يحيى شاهين - التعاون.

-ش ترسا الحداد - القصبجي - منطقة المنيب.

-منطقة أرض شبيطة - الكنيسة.

-منطقة أرض بحر بجوار مصنع الشوربجي - الكنيسة.

-يمين فيصل المريوطية أمام محل الكشري - المريوطية.

-ش الثلاثيني الجديد ناصية ش الصرف - الهرم.

-بجوار سوق السمك الجديد - ش ربيع الجيزي.

-نزلة الأشطر - أبو النمرس.

-اللبيني - ش المجزر - الهرم.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م الساعة 9م

-منطقة (ن) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-بجوار سنترال المنيب.

-بجوار المدرسة الفندقية أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

-بجوار الجمعية التعاونية للبترول - طموه.

-بجوار عمارات الجمل - ساقية مكي - منطقة البحر الأعظم.

-ش البحر الأعظم بجوار مسجد الخلفاء الراشدين.

-ش الزهور من عثمان محرم - الطالبية - منطقة العمرانية.

-ش خاتم المرسلين بجوار الشرقية للدخان - العمرانية.

-ش ناصر الثورة بجوار كلية التربية الرياضية - الهرم.

-ش أحمد كامل بجوار محافظة الجيزة - الهرم.

-المنيب - ش المجزر الآلي.

-ش ترعة الزمر بجوار الوحدة البيطرية - نصر الدين - الهرم.

-منطقة فكيهة - ترسا - الطالبية.

-نهاية ش خاتم المرسلين بجوار سوق الطالبية.

-منطقة ش أبو بكر الصديق حتى ش فيصل.

-الثلاثيني الجديد أمام سنترال العمرانية.

-ش سنترال العمرانية من ش مستشفى الصدر.

-كوبري عثمان من المريوطية - الكنيسة.

-منطقة الكنيسة ش قنطرة الساحل حتى ش عثمان محرم.

-ش ركن الصفا من ش الشافعي ومتفرعاته - المريوطية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-عمارات الشباب من البحر الأعظم - جزيرة الذهب - المنيب.

-عمارات الجمل بجوار عمارات المانسترلي - ساقية مكي.

-ش ميدان الرملة من عثمان محرم - الطالبية - منطقة خاتم المرسلين.

-بجوار مسجد النصر - الطالبية - منطقة خاتم المرسلين.

-ش عمر بن الخطاب من ش أحمد كامل بجوار محافظة الجيزة - الهرم.

-بجوار قسم الطالبية ش الهرم.

-ش خاتم المرسلين بجوار شركة النصر للدخان - الطالبية.

-عمارات منتصر الطالبية - هرم.

-ش طه حسين - مدكور - الهرم.

-مساكن الضباط بالرماية - هضبة الأهرام.

-ش العروبة ومتفرعاته - الطالبية.

-بجوار مصرف صحي الرماية - هضبة الأهرام.

-خلف معهد الرمد - ش البحر الأعظم.

-أول شارع جسر الكنيسة - المنيب.

-ش حسن محمد - فيصل.

-ش أحمد ماهر - ميدان الجيزة.

-أخر ش الثلاثيني - العمرانية.

-ش جمال الدين الأفغاني من خاتم المرسلين بجوار قاعة سيد درويش - الهرم.

-ش فاطمة رشدي من خاتم المرسلين - الهرم.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-طريق مصر أسوان - بجوار شركة عثمان أحمد عثمان - طموه.

-أول ش الدكتور محمد فؤاد - العمرانية / المنيب.

-بجوار مسجد أبو هريرة - خلف مستشفى أم المصريين - ساقية مكي.

-المساحة هرم - بجوار مدرسة الصنايع - الهرم.

-ش مدرسة الأهرام - نصر الدين - الهرم.

-مساكن أبو الفتوح - مدكور ش الهرم - الطالبية.

-ش ابن بطوطة - الطالبية.

-ش حس محمد - فيصل.

-عمارات أبراج الخليج - ش البحر الأعظم - المنيب.

-ش سوق الأحد من ش المحطة - الجيزة.

-مساكن الضباط بالرماية - الهضبة.

-أخر ش مستشفى الصدر بجوار قسم العمرانية - خاتم المرسلين.

-منطقة (أ) مرحلة ثالثة - هضبة الأهرام.

-منطقة (ج) مرحلة ثانية - هضبة الأهرام.

-ش الفريق أحمد شفيق - المجزر الآلي - الهرم.

-بجوار مسجد الرحمة - طموه.

-بجوار محطة مياه شبرامنت.

-بجوار كوبري الحاج صالح - أبو النمرس.

-بجوار مزرعة الوفاء والأمل - طموه.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12ص

-بجوار الصرف الصحي - الحرانية.

-طريق مصر أسوان - طموه.

-شاليمار من ش الهرم - المساحة.

-ش ناصر الثورة من ش الهرم.

-بجوار عمارات المحمودية - ش ترعة الزمر.

-طريق مصر اسكندرية الصحراوي بجوار حازم حسن.

-خلف كايرو مول - الهرم.

-ش عبد السلام عبيد - المريوطية.

-ش عز الدين عمر بجوار محطة مجاري 5.

-ش الاسماعيلية - ترسا.

-ش العريش - اسبانس.

-بجوار مستشفى شبرامنت.

-ش سعيد هلال - بجوار مزلقان أبو النمرس.

-منطقة (ز) مرحلة ثالثة / هضبة الأهرام.

-منطقة (ع) مرحلة ثانية / هضبة الأهرام.

-منطقة (ن) مرحلة ثالثة / هضبة الأهرام.

-أخر ترسا بجوار مشروع 909 - المنصورية.

-أخر ش العروبة مع ش المريوطية.