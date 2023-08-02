ننشر الحركة الداخلية لرؤساء الأقسام ووحدات البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

اعتمد اللواء محمد الهادى، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء الحركة الداخلية لرؤساء الأقسام ورؤساء وحدات البحث الجنائي إدارة البحث الجنائي والمراكز والأقسام على مستوى مديرية أمن الدقهلية.

وتضمنت الحركة تولى العميد هشام الهلالى رئيس قسم مكافحة المخدرات، والعقيد يوسف صبرى رئيس قسم الأموال العامة، والعقيد محمد مطر رئيس قسم تنفيذ الأحكام والمقدم مارادونا هانى رئيس قسم المساعدات الفنية، والعقيد عصام القشلان رئيس قسم التحريات، والعقيد محمد فوزي السحيلي، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب، والمقدم محمد فتحي صالح، رئيسًا لمباحث شرطة النجدة، والمقدم أحمد حسين رئيس قسم المصنفات الفنية، والعقيد خالد دويدار رئيسا لمباحث التموين، والمقدم محمود يعقوب، رئيسًا لمباحث شرطة المرافق.

وتولى المقدم دكتور محمود اللوزى رئيسًا لمباحث المرور، والرائد سعد عبدالله وكيلًا لمباحث المرور، والنقيب محمد الجميلي معاون مباحث المرور.

وتضمنت الحركة تولى المقدم عبد الحميد الشورى، رئيسًا للمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والمقدم كريم عبد الرازق رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيسًا لمباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد إسلام عنان رئيسًا لمباحث مركز شرطة نبروه، والمقدم عمار الجداوى رئيسًا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة.

وجرى تولى الرائد محمد صبح رئيسًا لمباحث مركز شرطة منية النصر، والرائد محمد صلاح رئيسًا لمباحث مركز شرطة بنى عبيد، والرائد محمد الهلالى رئيسًا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين، والرائد محمد الشربينى رئيسًا لمباحث مركز شرطة المنزلة.

كما تولى المقدم أحمد الشورى رئيسًا لمباحث مركز شرطة أجا، والمقدم رامى أبوشتيه رئيسًا لمباحث مركز ميت غمر، والرائد عبد الرحمن مصطفى رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والمقدم محمد البنا رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس، والمقدم محمود القصبى قسم شرطة جمصة والمقدم صلاح عودة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة شربين، والمقدم أحمد طلعت رئيسًا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل، والمقدم أحمد ثروت، رئيسًا لمباحث مركز شرطة تمى الأمديد، والمقدم معاذ جمال رئيسًا لمباحث مركز شرطة المطرية.

وتهدف الحركة ضخ دماء جديدة، بشرطة عصرية تليق بالجمهورية الجديدة، مما يخلق حالة من الهدوء الأمني بالشارع ويقلص من عدد الجرائم، ويطور من الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وفقًا لتعليمات اللواء محمود توفيق قنديل ، وزير الداخلية.