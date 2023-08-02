ملياردير نيجيرى يخسر ثلث ثروته بسبب حرب أوكرانيا

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تراجعت ثروة الملياردير النيجيرى مايك ادينوجوا الى 6ر3 مليار دولار امريكى بنهاية العام المالى 2022/ 2023 المنتهى فى 30 يونيو الماضي وذلك بعد أن كانت ثروته 10 مليارات دولار في عام 2015.

ويمتلك الملياردير النيجيرى مؤسسة جلوباكون نيجيريا للاتصالات وهى مؤسسة عملاقة فى سوق الاتصالات النيجيري وكذلك فى جمهورية غانا وبدأت عملها في كلا السوقين في عام 2022، وتنوي التوسع في أسواق الاتصالات الإفريقية.

كما يتمتلك الملياردير النيجيرى مؤسسة كون اويل نيجيريا للخدمات النفطية ، وبررت اوساط الاعمال فى نيجيريا خسارة الملياردير النيجيرى تلك بفقدانه 7ر2 مليار دولا، نتيجة تقلبات اسعار الصرف فى نيجيريا خلال العام الماضى وحده بعد ان كانت ثروته تقدر بنحو 3ر6 مليار دولار.

كما أرجعوا تراجع ثروته إلى تقلبات السوق العالمى نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية ليصبح بذلك ادينجوا هو ثالث اغى رجل فى نيجيريا.