مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 135 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وحتى توصيلهم إلى مقر إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات اليوم أنه من المقرر ضمن 12 رحلة تصل رحلة من دولة المجر، 5 رحلات من المانيا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من ايطاليا، وكذلك رحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 135 رحلة طيران، تصل أغلبها من 11 دولة أوروبية مختلفة، ويتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم إلى أرض المطار.

وتصل أغلب الرحلات من دولة التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولا، كذلك تصل رحلات من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية.





