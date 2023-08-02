وأضاف المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المتوقع أن ينتهى برنامج تخفيف الأحمال بنهاية شهر أغسطس الجارى، مع الانخفاض المتوقع فى درجات الحرارة.

وذكرت بيانات مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج بلغت أمس الثلاثاء، 10 آلاف و450 ميجاوات.

كان تم البدء في برنامج تخفيف الأحمال في شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية بلغت 35 ألف ميجاوات.