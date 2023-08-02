مصادر بالتعليم: تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد قريباً

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024، قريباً بعد عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مؤكدة أن هناك أكثر من سيناريو لمواعيد بدء الدراسة بالعام الجديد ولكن أقربها 30 سبتمبر 2023، آسوة بالجامعات حرصا على استقرار الاسر والأهالى وعلى غرار ما حدث العام الدراسى الماضى حيث تم توحيد موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدورى، السبت الماضى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.