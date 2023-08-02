اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:57 ص
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

مصادر بالتعليم: تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد قريباً

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:00 ص
مصادر بالتعليم: تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد قريباً بدء الدراسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024، قريباً بعد عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مؤكدة أن هناك أكثر من سيناريو لمواعيد بدء الدراسة بالعام الجديد ولكن أقربها 30 سبتمبر 2023، آسوة بالجامعات حرصا على استقرار الاسر والأهالى وعلى غرار ما حدث العام الدراسى الماضى حيث تم توحيد موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدورى، السبت الماضى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التربية والتعليم د

موعد بدء الدراسة بالمدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس

موعد بدء الدراسة 2024



الموضوعات المتعلقة

الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى جامعة قناة السويس

السبت، 29 يوليو 2023 06:30 م

30 سبتمبر بدء الدراسة.. اعرف الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى الجديد (إنفوجراف)

السبت، 29 يوليو 2023 06:07 م

بدء الدراسة فى كليتى التمريض والمنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:09 م

مواعيد سداد مصروفات العام الدراسى المقبل بالمدارس الخاصة.. دفع الرسوم قبل بدء الدراسة ويحظر تحصيلها قبل أول سبتمبر 2023.. التعليم: إلزام المدارس الخاصة بالزيادة المقررة فقط بعد منحها ميزة رفع الكثافة 10%

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة