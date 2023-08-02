اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:16 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 04:20 م
محافظ سوهاج يستقبل وفد اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد اللجنة العلمية المشرفة على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات مبادرة " 100 يوم صحة "، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، وبحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذى.

ويأتي اللقاء على هامش متابعة فعاليات مبادرة " دعم صحة المرأة " ضمن فعاليات الحملة القومية " 100 يوم صحة "، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، تحت مظلة المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة ".
 
ورحب محافظ سوهاج برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، والعمل على الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستفيدات . 
 
وفي نهاية اللقاء قام رئيس اللجنة بإهداء درع المبادرة للمحافظ، تقديرا لجهوده في دعم المبادرة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، كما قام بإهداء درع المبادرة لوكيل وزارة الصحة.

 


سوهاج

محافظ سوهاج

الصحة

دعم الصحة المصرية



الموضوعات المتعلقة

محافظ سوهاج: تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 82% من المستهدف

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:32 م

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف عدد من المشروعات بمركز المنشاة

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:55 م

محافظ سوهاج يتابع قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء ويشدد على الالتزام بالمواعيد

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:20 م

الحكومة تعلن جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة سوهاج

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:49 م

ماذا حققت حياة كريمة فى قرى محافظة سوهاج؟.. دراسة تكشف

الأحد، 30 يوليو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة