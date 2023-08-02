محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار العمانية

جنوب سيناء_ياسر عامر

التقى اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء رئيس غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار العمانية.

تم خلال اللقاء تبادل الرؤى وسبل التعاون في العديد من المجالات السياحية والتجارية والاستثمارية واليات تفعيلها وتبادل الزيارات بين الوفود و كبار المسؤولين ما بين محافظه جنوب سيناء ومحافظة ظفار، من اجل تفعيل أوجه التعاون المشترك بما يعود بالنفع على المواطنين بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة ما بين31/7 الى 1/8/2023 بمدينة صلالة، ومن خلال لقاءاته المتعدده بكبار الشخصيات بمحافظة ظفار.

وذلك في إطار سعيه الدؤوب لتنشيط السياحة وتسويق المدن السياحية بجنوب سيناء وعلى راسها مدينه شرم الشيخ .