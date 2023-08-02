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محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوى العام إلى 215 درجة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:54 م
محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوى العام إلى 215 درجة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024 ، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

كما وافق المحافظ على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظراً لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.
 
 
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التربية والتعليم

الثانوية العامة

درجات القبول بالمدارس

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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