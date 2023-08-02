محافظ المنوفية يتابع موقف استلام المجمعات الخدمية ومشروعات حياة كريمة

المنوفية - محمود شاكر

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس قطاع الكهرباء ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، مديري مديريات الصحة والزراعة ، المدير التنفيذي لشركة مدكور ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم ، وشدد المحافظ علي مسئولي الجهات المعنية بضرورة نهو كافة إجراءات تسليم وتشغيل المجمعات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية ،وإعداد تقرير مفصل مدعم بالصور والعرض عليه ، فيما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مقايسة بشأن خطوط انحدار قري سهواج وشعشاع ، كما تطرق الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء .

وأشار محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري ، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم .