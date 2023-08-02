اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:48 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة بمنازلهم

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:22 م
محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة بمنازلهم جانب من اللقاء
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتهنئة ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة خلال زيارته لهم بمنازلهم تقديرا لتفوقهم العلمي، حيث زار كلا من الطالب محمود أشرف السيد الطالب بمدرسة قرانشو الثانوية بمركز ومدينة بسيون والحاصل على المركز الرابع شعبة علمي رياضة بمجموع  405 درجة.
 
 
كما قام بزيارة منزل  الطالب مارسلينو سامر سعيد  بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، والحاصل على المركز السادس من الشعبة ذاتها بمجموع 4.4,5 درجة، وهنأ أيضا محافظ الغربية الطالبة نسمه محمد سليمان الطالبة بمدرسة قاسم أمين بطنطا، والحاصلة على المركز الثالث من الشعبة الأدبية بمجموع 389,5 درجة 
 
وأكد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأوائل خلال لقاؤه بهم بمنازلهم، بحضور أسرهم على تقديره الكامل لتفوقهم العلمي  واجتهادهم حتى استطاعوا ان يكونوا ضمن أوائل الثانوية العامة، وأشار رحمي الي أن محافظة الغربية  قد شهدت خلال السنوات الماضية والعام الحالي حصول عدد كبير من  أبنائها على المراكز الأولى في كافة الشهادات على مستوى الجمهورية سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية متمنيا لهم التوفيق في دراستهم  الجامعية القادمة.
 
جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وممدوح النجار النجار رئيس حي اول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وإسلام النجار رئيس مدينة بسيون.

محافظ الغربية

الغربية

اخبار الغربية

اوائل الثانوية

تكريمات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة