محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة أبناء المحافظة

الدقهلية شريف الديب

وهم الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من إدارة اجا التعليمية بمجموع 402 درجة علمي علوم والطالب كريم محمود رمزي احمد من ادارة بني عبيد التعليمية بمجموع 400.5 درجة والطالب محمد محمد التميمي جوهر من ادارة المنزلة التعليمية بمجموع 400.5 درجة، وجاء ترتيبهم علي مستوي الجمهورية الثالث والثامن والتاسع حيث قام "مختار" بمنحهم درع المحافظة وشهادات التقدير والجوائز مالية تقديرا لنبوغهم وتفوقهم.

وقال "مختار للمتفوقين " هنيئا لكم التفوق والنبوغ وشكري وتقديري لاسركم جميعا وفضلهم في اتاحه الفرصة لكم للتفوق والنبوغ.

وحث "مختار" الطلبة المتفوقين قائلا عليكم بمواصلة الجهد في المزيد من التفوق والنبوغ لتحقيق كل ما يسعدكم في مستقبلكم الدراسي وحياتكم العلمية والعملية..

وخلال التكريم وجه " مختار": الشكر والتقدير ل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ولمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجميع القائمين علي العمل بها لجهودهم المتميزة والمستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة مشيرا ان المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنه الاساسيه له فى المنظومه التعليميه بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العمليه التعليميه.