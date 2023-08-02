محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء اجتماعاً بعدد من مديري المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والموقف التنفيذي لهذه المشروعات ، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه اعمال التنفيذ.

وأكد "المحافظ" علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وتقسيم العمل الي مراحل ووضع برنامج زمني لكل مرحلة والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، والعرض الشخصي والفوري في حالة حدوث أي معوقات.

ووجه "مختار" بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذه المشروعات في توقيتها المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات.

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في بناء الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك بحضور المهندس زناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والمهندسة جيهان علي مدير مديرية المساحه بالدقهلية ، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندس مدحت عاطف وكيل وزارة النيل بمنطقة الدلتا ، والمهندسة نهي محمد مدير عام النيل بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، والدكتورة أميرة يوسف مدير معلومات شبكات المرافق والمتغيرات المكانية، ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري من خلال تلبية كافة احتياجاته في مختلف القطاعات الخدمية وتنفيذ مشروعات خدمية جديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.