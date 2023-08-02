محافظة الإسماعيلية تستعد لانطلاق المهرجان الدولى للفنون الشعبية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مواطني محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أنه جاري مشاركة 10فرق من محافظات جمهورية مصر العربية هذا إلى جانب مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك خلال حفلي الافتتاح والختام والعروض اليومية حيث أنه سيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبي المصري القديم لأهالي محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولى، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان علاوة على تكريم عدد من رموز الفن الشعبي المصري القديم.

كما تم عرض مشاركة عدد من فرق الدول الأجنبية بإجمالي 10 دول أجنبية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الاستعدادات الأولية للمهرجان، من تحديد أماكن العروض بإجمالي 6 مسارح مفتوحة على مستوى مدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى 3 مسارح خارجية بمدن فايد والقصاصين والقنطرة غرب.

كما تم مناقشة إقامة الفِرق، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية وخط سير ديفلية المهرجان والذي سيقام يوم الثاني من سبتمبر الجاري بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين خلال الفترة من 3 حتى 8 سبتمبر القادم، وتشارك فيه عدد من الفِرق الأجنبية والمصرية المتميزة.

وأشار عصام إلى أن المحافظة بصدد الإعلان عن حاجتها للاستعانة بالشباب المتطوعين وشباب الجامعات للعمل كمرافقين لوفود فرق الفنون الشعبية المشاركة هذا العام مؤكدًا على اختيار شباب متميزين للظهور بالمظهر اللائق والحضاري.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الإعداد والتنسيق الجيد لهذا المهرجان الدولي من أجل إنعاش وتنشيط السياحة في مصر وتحديدًا محافظة الإسماعيلية والترفيه على مواطني المحافظة.