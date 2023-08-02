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مجلس الوزراء يوافق على تأسيس "الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير"

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:33 م
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس "الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير" اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية"، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير". 
 
 يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

تأسيس شركة مساهمة مصرية

الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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