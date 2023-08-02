مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة العالمية فى مصر"

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة العالمية في مصر"، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

وتعزز هذه الخطوة جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري.