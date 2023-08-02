كيف يتم علاج حروق الشمس؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم علاج حروق الشمس إذا كانت من الدرجة الأولى وبمساحات صغيرة وفي مرحلة مبكرة في المنزل عن طريق حمام بارد واستخدام جل الصبار لتقليل الالتهاب فقط، بالإضافة إلى استخدام مسكن فى أول يوم من التعرض للشمس بعد الرجوع للطبيب، ومن الضروى الابتعاد عن الشمس تماما حتى يتحسن الجلد من الحروق.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل وضع واقى الشمس منعا للإصابة بحروق الشمس كلما أمكن ذلك، كما يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الخاصة بحروق الشمس ما يلي:

- تغيرات في لون الجلد، مثل تحوله إلى اللون الوردي أو الأحمر.

- الشعور بدفء الجلد أو سخونته عند لمسه.

- الشعور بالألم أو الإيلام عند اللمس

- التورم

- ظهور بثور صغيرة مليئة بالسوائل، والتي قد تنفتح

- صداع وحُمَّى وغثيان وإرهاق، إذا كانت حروق الشمس شديدة

- ألم في العينين أو الشعور بوجود ذرات رمل داخلهما