وعقب أداء اليمن، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن ثقته في نجاح رئيس الوزراء الجديد في مهام عمله، وأنه سيعمل من أجل الحفاظ على الوطن والدولة، وعلى تناغم مؤسستها وتكاملها، متمنيا له النجاح في مسؤوليته الجديدة.

وأكد الرئيس التونسي أن هناك تحديات كبرى، لا بد وأن يتم العمل عليها بعزيمة صلبة وإرادة قوية للحفاظ على الدولة وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي.

كما شددد الرئيس التونسي على أنه لا عودة إلى الوراء مجددا، لافتا إلى أهمية الانطلاق إلى الأمام من أجل تحقيق إرادة الشعب وتحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية في هذا الظرف على وجه التحديد.