قرى ملوى تستعد للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية ضمن مبادرة" حياة كريمة "



وفى هذا السياق، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة» ، وذلك للوقوف على التجهيزات التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، وذلك بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع .



وأضاف أن المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى وسجل مدنى ومكتب شهر عقارى ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة ".