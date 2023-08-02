اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:48 م
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قرى ملوى تستعد للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية ضمن مبادرة" حياة كريمة "

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:40 م
قرى ملوى تستعد للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية ضمن مبادرة" حياة كريمة " جانب من الحدث
المنياـ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

وفى هذا السياق، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة» ، وذلك للوقوف على التجهيزات التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، وذلك بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع .

وأضاف أن المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى وسجل مدنى ومكتب شهر عقارى ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .
 
 
 
 


 

 


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