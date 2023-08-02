عدم غسل ملاءات السرير بانتظام يعرضك لـ 5 أمراض جلدية

كتبت ميرفت رشاد

عدم غسل ملاءات الأسرّة بانتظام يعرضك لمجموعة من الالتهابات الجلدية، حيث تتراكم في ملاءات الأسرة خلايا الجلد الميتة والعرق ونتيجة لذلك يمكن أن تسبب العث وحب الشباب والحكة ومشاكل جلدية أخرى، وقد يؤدي عدم تغيير ملاءات الأسرة بانتظام إلى خلق بيئة مواتية لنمو وتراكم البكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة الأخرى، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات جلدية مختلفة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

كم مرة يجب عليك تغيير ملاءات الأسرة؟

استهدف تغيير ملاءات الأسرة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أو أكثر إذا كنت تتعرق بشدة أثناء النوم أو إذا كنت تعاني من أمراض جلدية معرضة للعدوى، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستحمام المنتظم والعناية المناسبة بالجروح والحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا إلى تقليل مخاطر الجلد عدوى.

5 التهابات جلدية يمكن أن تحدث نتيجة عدم تغيير ملاءات الأسرة

1. التهاب الجريبات

عندما لا يتم تغيير ملاءات الأسرة بشكل متكرر، يمكن أن يتراكم العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت ، مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب الجريبات ، وهي حالة جلدية شائعة تتميز بوجود نتوءات أو بثور حمراء ملتهبة حول بصيلات الشعر. غالبًا ما تلعب البكتيريا ، مثل Staphylococcus aureus ، دورًا في هذه العدوى.

2. حب الشباب

يمكن أن تؤوي ملاءات الأسرة المتسخة البكتيريا والدهون ، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظهور حب الشباب ، خاصة بالنسبة لأولئك المعرضين لحب الشباب. عندما يتلامس الجلد مع هذه الملوثات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهاب وتفاقم حب الشباب الموجود.



3. السعفة

تنمو الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة ، مما يجعل ملاءات الأسرة غير النظيفة أرضًا خصبة لتكاثرها. يمكن أن تنتقل السعفة ، وهي عدوى فطرية معدية ، من خلال ملامسة الأغطية الملوثة وتسبب طفح جلدي وحكة حمراء ودائرية على الجلد.

4. القوباء

القوباء هي عدوى جلدية بكتيرية شديدة العدوى يمكن أن تحدث عندما تدخل البكتيريا الضارة ، مثل Streptococcus أو Staphylococcus ، من خلال الجروح المفتوحة على الجلد، قد تؤوي الملاءات المتسخة هذه البكتيريا ، مما قد يؤدي إلى تطور أو انتشار القوباء.



5. قدم الرياضي

يمكن أن تنتقل عدوى فطرية شائعة أخرى ، وهي قدم الرياضي ، من خلال الفطريات الموجودة في ملاءات غير نظيفة، تتلامس القدمين مع الملاءات أثناء النوم ، وإذا وجدت الفطريات ظروفًا مواتية ، فقد تسبب الحكة والاحمرار وتقشر الجلد على القدمين.

لمنع هذه الالتهابات الجلدية ، من الضروري الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة ، بما في ذلك التغيير المنتظم للملاءات وغسلها.