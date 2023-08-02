"طوابير المرضى" تحرج الحكومة البريطانية.. وسوناك يلوم الأطباء المضربين

كتبت: نهال أبو السعود

ألقى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك باللوم على الأطباء المضربين في زيادة قوائم انتظار المرضى فى هيئة الصحة الوطنية خلال مداخلة تليفونية مع احد القنوات المحلية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

تم تكليف رئيس الوزراء بالوفاء بالعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بتقليل قوائم الانتظار المرتفعة ، التي قفزت الشهر الماضي لتصل الى 7.5 مليون مريض ينتظرون بدء العلاج.

ولدى سؤاله عما إذا كان يفشل في الوفاء بتعهده ، قال سوناك "إننا نحرز تقدمًا" لكنه قال إن إضرابات الموظفين قوضت هذا التقدم وزادت قوائم الانتظار، وقال إن الحكومة اتخذت وجهة نظر حازمة وعادلة في قبول التوصيات من هيئات مراجعة الأجور.

وأضاف سوناك: "بينما قبل الممرضات وبعض العاملين في هيئة الصحة الوطنية عرض الحكومة .. لسوء الحظ ، لا يزال لدينا مجموعات من الأشخاص لا يفعلون ذلك.. انهم مضربون وهم السبب في ارتفاع قوائم الانتظار".

على الجانب الآخر، قال عضو الجمعية الطبية البريطانية: "ليس الأمر مجرد أطباء ، بل الجميع ، كلنا نرحل .. القوى العاملة السعيدة هي مسؤوليتك. أنت رئيس الوزراء ، وأنت الحكومة ، وموظفوك ليسوا سعداء وهذا خطأك ".

قال سوناك للطبيب: "بشكل أساسي ، لن نتفق أنا وأنت ، لأن نقابتك تطلب زيادة فى الراتب بنسبة 3 فى المائة ولا أعتقد أن هذا معقول ، لا أعتقد أن هذا معقول ولا أعتقد أن هذا عادل .. لقد قبل الملايين من الآخرين التوصيات وأود أن أحث نقابتك على أن تفعل الشىء نفسه".