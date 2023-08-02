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ضبط 6 أطنان لمستلزمات إنتاج البلاستيك مجهولة المصدر بمصنع بالشرقية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:06 م
ضبط 6 أطنان لمستلزمات إنتاج البلاستيك مجهولة المصدر بمصنع بالشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 6 أطنان لمستلزمات إنتاج تستخدم في تصنيع البلاستيك، داخل أحد المصانع بمركز بلبيس.
 
وأفاد بيان أن حملة إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة ، حررت محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : محضر رقم 12219 جنح قسم شرطة بلبيس ضد مسئول مصنع لتصنيع خامات البلاستيك بالمنطقه الصناعية - انشاص الرمل، وتم التحفظ على 6 طن من المواد البلاستيكيه ومستلزمات لإنتاج الخرز البلاستيك وكميات من الخرز البلاستيك كمنتج نهائي مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها وإدارة بدون ترخيص من الجهات المختصة.
 
و تحرير محضر رقم 11408 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحيه السعادات لعدم وجود شهادة صحيه سارية.
 
وتحرير محضر رقم 11017 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحيه انشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.
 
ومحضر رقم 11018 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.
 
و محضر رقم 11019 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحيه انشاص الرمل لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

 


الشرقية

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