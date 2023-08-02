ضبط 518 منشأة مخالفة وإعدام 53 طنا و660 كجم أغذية ضمن حملة 100 يوم صحة بالشرقية

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 3681 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 518 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 53 طنا و660 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 23 طنا و505 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 1095 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2784 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديربة الصحة بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ38 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، 100 يوم صحة، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.