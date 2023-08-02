ضبط 2.5 طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمحال التجارية.



مشددة على العمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .



وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملة تموينية على الأسواق بمركز الدلنجات.



وأسفرت الحملات عن ضبط 50 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق بوزن 2.5 طن وتم التحفظ على الكمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يذكر أن الحملات التموينية بالبحيرة، أسفرت مؤخرا عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم بإجمالى 3 طن قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق .

