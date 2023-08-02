اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:33 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين فى مشاجرة بالقليوبية بسبب حد فاصل بقطعة أرض

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:15 م
ضبط المتهمين فى مشاجرة بالقليوبية بسبب حد فاصل بقطعة أرض قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول: (إحدى السيدات، زوجها وخالها) ، طرف ثان: (5 أشخاص "أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول") إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أية أسلحة نارية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.

مشاجرة

تشاجر

الداخلية

حوادث

القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة