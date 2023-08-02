اليوم السابع
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صحة الدقهلية: اجتماع موسع لمديري الإدارات الصحية لتقييم لمؤشرات الآداء

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:38 م
صحة الدقهلية: اجتماع موسع لمديري الإدارات الصحية لتقييم لمؤشرات الآداء جانب من الاجتماع
الدقهلية _محمد الحبشي

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عقدت مديرية الصحة بالدقهلية ،اليوم  تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اجتماعا موسعاً لمديري الإدارات الصحية بحضور الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي،ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي 
 
بحث الاجتماع انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة 
 
وأوضحت  الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي،  أنه تم مناقشة الحضور بخصوص العمل اليومي وملاحظات وسلبيات تقارير مرور الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائى إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الوحدات الصحية.
 
 
فيما أكدت الدكتورة  لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه تم وضع خطة تصحيحية لجميع السلبيات وفقاً لتقييم لمؤشرات الآداء علاوة على تفعيل دور طبيب أول المراكز والوحدات ومفتشى الصحة.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص المنظومة الصحية.
 

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