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شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى تطورات أزمة السودان والوضع فى ليبيا وفلسطين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:33 م
شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى تطورات أزمة السودان والوضع فى ليبيا وفلسطين وزير الخارجية يتلقى اتصال هاتفي من نظيره الأمريكي
كتب أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية  سامح شكرى، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "اكس" المعروف سابقا باسم "تويتر".

 

وأكد السفير أحمد أبو زيد أن الاتصال بين الوزيرين تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد علي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقش الوزيران تطورات الأزمة السودانية والأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية.

 


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