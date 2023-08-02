شرطة الكابيتول: لم نجد أي دليل على وجود مطلق للنار في الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قالت شرطة الكابيتول، إنها لم تجد أي دليل على وجود مطلق للنار في الكونجرس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت شرطة الكابيتول: لم نعثر على مطلق نار أو سلاح ناري أو أي مصابين، متابعة :"البلاغ عن إطلاق نار بمبنى الكونجرس قد يكون كاذبا.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها ، أن مختل عقلي ربما يقف وراء إطلاق النار بمحيط الكونجرس، وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وسائل إعلام أمريكية تشير إلى أن البحث لا يزال مستمرا عن مسلح داخل الكابيتول.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام أمريكي تأكيده أن بريد إلكتروني أرسل لموظفي الكونجرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ.