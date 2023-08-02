جاء ذك في اتصال هاتفي أجراه سوناك اليوم الأربعاء مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وعقب قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التى عقدت الشهر الماضي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، شدد سوناك وشولتز على أهمية الحفاظ على الأمن الأوروبي، وأعرب سوناك عن أمله في أن تتمكن المملكة المتحدة وألمانيا من مواصلة العمل المكثف الذي يقومان به معا لتحقيق هذه الغاية.

وناقش سوناك وشولتز أيضا الوضع المثير للقلق في النيجر. وأدانت كل من المملكة المتحدة وألمانيا المحاولات الأخيرة لتقويض الديمقراطية والسلام والاستقرار في الدولة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بالجهود المشتركة بين لندن وبرلين للحفاظ على الاستقرار وحماية مواطني البلدين في النيجر.

وأكد الزعيمان أنهما يتطلعان إلى اللقاء بشكل شخصي في قمة مجموعة العشرين في الهند الشهر المقبل.