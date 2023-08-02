سن التقاعد.. نصائح للتعامل مع اكتئاب ما بعد المعاش

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يصاب البعض بالاكتئاب بعد الوصول لسن التقاعد أو المعاش، خاصة الأشخاص الذين اعتادوا على صخب الحياة المهنية، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للتعامل مع اكتئاب بعد المعاش، بحسب موقع "هيلث شوت".ووفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الأمريكية للطب، يعاني شخص واحد من كل ثلاثة متقاعدين من الاكتئاب.

ما هو اكتئاب التقاعد؟



يشير اكتئاب التقاعد إلى حالة يشعر فيها الناس بمشاعر الحزن أو القلق أو الاكتئاب بعد التقاعد من حياتهم المهنية أو وظيفتهم طويلة الأجل. إنها استجابة نفسية وعاطفية للتغير الهام في الحياة الذي يمثله التقاعد.

التقاعد هو حدث رئيسي في الحياة يمكن أن يؤدي إلى العديد من التحديات وتشمل هذه: فقدان الهدف في الحياة، العزلة الاجتماعية، المشاكل المالية والصحية والتغييرات في الروتين اليومى.

نصائح للتعامل مع اكتئاب سن المعاش



يتطلب التعامل مع اكتئاب التقاعد مزيجًا من الوعي الذاتي واستراتيجيات التأقلم الإيجابية وطلب الدعم من الآخرين. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التغلب على اكتئاب التقاعد:

1. اعترف بمشاعرك



اعلم وتقبل أن الشعور بالإحباط أو القلق بشأن التقاعد أمر طبيعي تجنب كبت مشاعرك ؛ بدلاً من ذلك ، امنح نفسك الإذن بالشعور بها والتعبير عنها.

2. تواصل اجتماعيًا مع الآخرين



الانخراط في الأنشطة الاجتماعية لمكافحة العزلة. حافظ على العلاقات مع الأصدقاء والعائلة والزملاء السابقين حتى إذا لم تعد تراهم في العمل.

انضم إلى النوادي أو تطوع أو شارك في الأحداث المجتمعية لبناء شبكات اجتماعية جديدة.

3. إنشاء روتين



ضع جدولًا زمنيًا أو روتينًا يوميًا يمكن أن يشمل هذا أنشطة مثل ممارسة الرياضة والهوايات مثل: القراءة.

4. اكتشف اهتمامات جديدة



التقاعد هو فرصة لاستكشاف المشاعر والاهتمامات التي لم يكن لديك وقت لممارستها خلال حياتك المهنية. اكتشف هوايات جديدة أو قم بإعادة النظر في القديمة لإضفاء البهجة والرضا على حياتك.

5. تحديد الأهداف



حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق لتقاعدك. سواء كانت مرتبطة بالتنمية الشخصية أو السفر أو المشاركة المجتمعية ، فإن وجود أهداف يمكن أن يمنحك إحساسًا بالهدف.

6. التخطيط المالي



قم بمعالجة أي مخاوف مالية عن طريق إنشاء ميزانية وخطة مالية واقعية.

7. الحفاظ على الصحة البدنية



تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا ضروريًا للصحة العامة. يمكن أن تؤثر الصحة البدنية بشكل إيجابي على مزاجك وصحتك النفسية.