سفير مصر فى الكونغو الديمقراطية يبحث مع وزير البحث العلمى الكونغولى تعزيز التعاون

كتب أحمد جمعة

التقى السفير هشام عبد السلام المقود، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، مع Gilbert Kabanda وزير البحث العلمي الكونجولي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونجو الديمقراطية في عدد من المجالات المختلفة.

خلال اللقاء، أكد السفير هشام عبد السلام المقود على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما أشاد الوزير الكونجولي من جانبه بالعلاقات المصرية – الكونجولية التاريخية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة.

كما أبلغ السفير المصرى الوزير الكونجولي بقرار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري بإرسال عدد من المحطات المتنقلة إلى مرصد جوما بجمهورية الكونجو الديمقراطية للتخفيف من الآثار المحتملة للأنشطة البركانية في تلك المنطقة، وهو ما رحب به الوزير الكونجولي.