وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة نما إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق تسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن".

وأشارت إلى أن "هناك تحديات يواجهها المجتمع الدولي وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكدة أنه "سيعقد اجتماع في الـ24 من الشهر الجاري لمناقشة حماية المدنيين في أوكرانيا بمن فيهم الأطفال".