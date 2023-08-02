سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء مستهل التعاملات والذي يسجل استقرارا عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه

دخول الذهب مع العائدين من الخارج

أعلن ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه تم السماح لدخول أكثر من 500 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج وذلك منذ إطلاق المبادرة في مايو 2023 وحتى الآن.

وأضاف ناجي فرج في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج ساهم في تراجع أسعار الذهب في السوق المصري، في ظل زيادة حجم المعروض في المشغولات الذهبية متوقعا باستمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج، وأنه بعد انتهاء فترة القرار من المتوقع حدوث ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب، حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.