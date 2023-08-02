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سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء مستهل التعاملات والذي يسجل استقرارا عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر 
 

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1842 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 2460 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17200 جنيه
 

دخول الذهب مع العائدين من الخارج 

أعلن ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه تم السماح لدخول أكثر من 500 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج وذلك منذ إطلاق المبادرة في مايو 2023 وحتى الآن.
 
وأضاف ناجي فرج في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج ساهم في تراجع أسعار الذهب في السوق المصري، في ظل زيادة حجم المعروض في المشغولات الذهبية متوقعا باستمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج، وأنه بعد انتهاء فترة القرار من المتوقع حدوث ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب، حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

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أسعار الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب اليوم



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