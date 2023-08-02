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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-8-2023

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:23 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-8-2023 الدينار الكويتى- صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-8-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.38 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 97.02 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.28 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

100.28 جنيه للشراء.
 
100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

99.38 جنيه للشراء.
 
100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

100.06 جنيه للشراء.
 
100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

97.02 جنيه للشراء.
 
100.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.
 
100.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.
 
100.68 جنيه للبيع.

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