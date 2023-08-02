اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:58 م
أكرم القصاص

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زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف البنية التحتية للحبوب

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:30 م
زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف البنية التحتية للحبوب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاربعاء، موسكو باستهداف البنية التحتية للحبوب بعد أن هاجمت طائرات مسيرة روسية مدينة ساحلية.


وكتب زيلينسكي، على قناته على تطبيق "تليجرام": "استهدف الروس مرة أخرى الموانئ ومنشآت الحبوب والأمن الغذائي العالمي، يجب على العالم أن يرد على ذلك".


من جانبه، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن ميناء إسماعيل، الذي يقع على نهر الدانوب، تعرض للقصف.


وصرحت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، عبر حسابها على "فيسبوك"، بأن هدف روسيا "كان بوضوح منشآت الموانئ والبنية التحتية الصناعية في المنطقة".
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، صورا لتداعيات هجمات الطائرات بدون طيار في المنطقة، والتي تُظهر سحبا كبيرة من الدخان وطواقم الإطفاء، في الموقع.


أوكرانيا

روسيا

فولوديمير زيلنيسكي

الحبوب الأوكرانية

اتفاق الحبوب



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