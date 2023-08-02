وقال زيلينسكي - فى تغريده نشرها عبر موقع "تليجرام"، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "ليلة أخرى من الحرب، ليلة أخرى من عمل دفاعنا الجوي البطولي، ندافع عن أنفسنا إلى أقصى حد ممكن، تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة من طراز شاهد ولحسن الحظ، لم تقع إصابات".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "مع ذلك، هناك أضرار وقعت في جنوب البلاد، ضرب الروس مرة أخرى الموانئ والحبوب والأمن الغذائي العالمي، وعملت جميع خدماتنا التشغيلية بشكل فعال، ولكن يجب على العالم الرد خاصة عندما يتم استهداف الموانئ المدنية"، مؤكدا أن "هذه التهديدات تشكل مخاطر جسيمة على كل القارات، يجب أن تتوقف روسيا عن هذه الأفعال".