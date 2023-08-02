روسيا تفرض قيودا على حركة السفن والطائرات فى مضيق كيرش

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها فرضت قيودًا على حركة السفن والطائرات فى مضيق كيرش، ولم تذكر بعد سببًا لهذه الخطوة.



يربط مضيق كيرش بحر آزوف بالبحر الأسود، إلى الشرق من شبه جزيرة القرم.

وفى سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للعودة على الفور إلى صفقة الحبوب البحر الأسود، لافتًا إلى أنه قد يتم ذلك فى حال تم تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بموسكو.



وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "لقد كررت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بالفعل مرارًا وتكرارًا استعدادها للعودة على الفور إلى الصفقة المناسبة، ليس فقط للمحادثات ولكن للصفقة نفسها. يجب ببساطة أن يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا فى الاتفاقية. وهذا لم يتم القيام به حتى الآن".