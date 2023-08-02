رئيس نقابة الكيماويات: تطوير مصانع الأسمدة يضاعف صادرات مصر للخارج

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية الهامة.

التى تمثل أهمية كبيرة للدخل القومى المصرى، لاسيما أن نصفها على الأقل يتم تصديرها للخارج، علاوة على الحاجة الكبيرة للقطاع الزراعى للأسمدة خلال الفترة الحالية والمقبلة، فى ظل توسع الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المجال الزراعى فى مختلف المناطق فى مشروع المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وغيرها.

‏أضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من تحديث وتطوير المصانع القائمة التابع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى وزارة قطاع الأعمال العام على رأسها شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا التى كنا ننتظر تطويرها، علاوة على الانتهاء من تطوير وتحديث شركة النصر للأسمدة بالسويس، سواء من خلال مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحديث المصانع الحالية ؛مما يضعف الصادرات المصرية من الأسمدة خلال الفترة المقبلة.

‏أضاف حمدى أن مصنع الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة قوة كبيرة تضاف إلى الاقتصاد الوطنى، وإلى صادرات الأسمدة ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة فى ظل التوسع الكبير فيها، وزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والأمريكية للأسمدة المصرى بشكل كبير، مشيرا إلى أهمية سرعة الانتهاء أيضا من مصنع كيما القديم وتحديثها وتطويرها، بما يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة ودعم الاقتصاد الوطنى ويوفر فرص عمل ويساهم فى القضاء على البطالة.