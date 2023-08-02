رئيس مدينة الأقصر يشهد إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية فى نهر النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عملية إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي جنوب مدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بملف الثروة السمكية وتنمية المصايد الطبيعية، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه قال المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، أن جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسين فرحات، يقوم بتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، وحضر عملية الإنزال كمال عبد الكريم رئيس مكتب مصايد الأقصر، وعدد من ممثلي الصيادين وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وكان قد شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى مايو الماضي، فعاليات إلقاء 240 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي في نيل الأقصر، حيث تشمل المرحلة الأولى إلقاء مليون سمكة بلطي بمدينة الأقصر، ومليون سمكة بلطي بمدينة إسنا، بالاضافة إلى مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضى، والتى سوف يتم إلقائها في نيل مدينة إسنا في شهر يوليو المقبل.

وجه محافظ الأقصر بالمتابعة والإشراف على أعمال إلقاء الذريعة التي تمت بفروع النيل بالأقصر، وذلك لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث تم إلقاء 240 ألف من الذريعة المشار إليها في نطاق منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، والمهندس كمال عبد الكريم مدير مكتب مصايد مصر بالأقصر.



إلقاء 250 ألف وحدة ذريعة سمكية فى نهر النيل



جانب من القاء زريعة الأسماء بنيل الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يشهد إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية



فعاليات إلقاء 250 ألف وحدة ذريعة سمكية فى نهر النيل