اليوم السابع
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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: إطلاق التيار فى محطة الكهرباء الجديدة 30 سبتمبر

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص
رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: إطلاق التيار فى محطة الكهرباء الجديدة 30 سبتمبر محطة كهرباء - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه من المقرر أن يتم إطلاق التيار الكهربائى فى محطة كهرباء المدينة اعتبارا من يوم 30 سبتمبر المقبل، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو 6 شهور. 

 

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، أن المحطة بقدرة 625 ميجا وات، بتكلفة تقدر بنحو 760 مليون جنيه، وتغذى المنطقة الصناعية بالمدينة بالكامل، وعدد من المناطق السكنية.

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن المحطة تعمل بأحدث نظم العزل الكهربية GIS، ويتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء عن طريق احدث منظومات التحكم والوقاية والاتصالات SAS.

 

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"- محور منخفضى الدخل، ومشروعات مرافق المنطقة الصناعية، بمدينة أكتوبر الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد).

 

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتوفير أماكن جلوس مظللة بإعداد مناسبة فى المناطق المفتوحة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل، من أجل إيجاد متنفس للمواطنين المستفيدين من تلك الوحدات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، مؤكدًا على الإدارة الجيدة لمواقع وحدات المبادرة للحفاظ عليها فى أفضل صورة.

 

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحى - رى - طرق)، بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 11 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة 1600 فدان، وتم تخصيص 90 قطعة أرض صناعية، و28 قطعة أرض مخازن، بحصيلة استثمارية 2.3 مليار جنيه، كما تم تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين، بمساحة 12 مليون م2، بحصيلة استثمارية 7.7 مليار جنيه.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه اكتوبر الجديده



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