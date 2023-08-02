"ديلر" يعترف بتوصيل الهيروين دليفرى لزبائنه بعد ضبطه بالمادة المخدرة فى السلام

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبندقية آلى، أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه بمنطقة السلام، وأشار إلى استخدامه سيارة ملاكي، في التنقل بين زبائنه وترويج المواد المخدرة بينهم.

وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة تحصل منه على الهيروين، كما اعترف بحيازة بندقية آلية، وطبنجة وصوت، وذخيرة ضبطت بحوزته في الدفاع عن نفسه خلال ترويج المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وعُثر بحوزته على (بندقية آليه – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - هاتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.