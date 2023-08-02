

وكتب رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو- في حسابه على موقع (تليجرام) حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن "عملية قصف جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين، وأصيب شخصان آخران بجروح".

وفي وقت سابق، كانت سلطات (دونيتسك) قد أعلنت عن تعرض حافلة للقصف بقذائف عنقودية من قبل القوات الأوكرانية، أثناء رحلة كانت تقوم بها من مدينة ماكييفكا إلى ياسينوفاتايا، ما أسفر عن تعليق حركة المرور على هذا الطريق.