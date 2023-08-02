خطوة بخطوة.. كيف تحصل على قرض "مشروعك" التابع للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

تولى الدولة اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك من أجل الحد من البطالة وخلق فرص عمل وتحسين العمليات الانتاجية، كذلك الحد من الهجرة غير الشرعية ، لذا كان قرض مشروعك بالوحدات المحلية، والذى يبدأ بمبلغ 75 ألف جنيه حتى 250 ألفًا.

واليوم السابع ينشر الشروط والاوراق المطلوبه للحصول على القرض، وذلك بعد إعلان الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص عن توافر قرض مشروعك بالوحدة المحلية، حيث جاءت شروط الحصول على قرض بمبلغ 75 ألف جنيه إلى 400 ألفًا، صورة ضوئية من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ وموثق من الشهر العقارى، والرقم القومى للعميل والضامن، ايصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها النشاط، صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى، ايضا خطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة، وصورة من عقد الشراكة إن وجد.

أما القرض الذى يبلغ 250 ألف جنيه تنطبق عليه أيضا الشروط مع تقديم آخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث، وفى حال الحصول على قرض يزيد عن 250 ألف جنيه لابد ان يقدم العميل دراسة جدوى للمشروع.

ويعد مشروعك واحد من المبادرات التى تتبناها الدولة من اجل ترسيخ مفهوم التنمية الشراكة بين المواطن والدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، بالاصافة إلى تحويل القرى من مستهلكة إلى قرى منتجة وكذلك وقف وتحجيم الظواهر السلبية وأهمها الهجرة غير الشرعية.