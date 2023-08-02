اليوم السابع
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حياة كريمة بالأقصر.. العمال يتحدون الطقس الحار لإنهاء مشروعات الصرف.. صور

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. العمال يتحدون الطقس الحار لإنهاء مشروعات الصرف.. صور العمال يتحدون الطقس الحار لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".
 
وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل فى تركيب شبكات وخطوط الصرف فى قرى إسنا، كما يجري استكمال أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية، كما يجرى العمل فى محطة رفع الصرف الصحي بالكوم الشرقي بالكيمان، وتغويص البيارة وبناء المنشآت لمحطة الصرف رفع الحلة، ويتم حفر غرف الصرف الصحي للمنازل بقرية المساوية، والعمل في محطة النمسا الفرعية للصرف الصحي.
 
وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، على إنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق الرزقة وطريق طراد النيل حتي مكتب البريد بقرية النواصر، كما يتم إستمرار أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي، كما تم البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.
أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية
أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية

جانب من أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية
جانب من أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية

إستكمال أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية
إستكمال أعمال غرف خط انحدار والطرد فى الحليلية

عمال حياة كريمة يتحدون الطقس الحار بالعمل فى الصرف
عمال حياة كريمة يتحدون الطقس الحار بالعمل فى الصرف

إستمرار أعمال الصرف فى قرى إسنا
إستمرار أعمال الصرف فى قرى إسنا

عمال إسنا خلال أعمال الصرف فى قرى إسنا
عمال إسنا خلال أعمال الصرف فى قرى إسنا

جانب من أعمال الصرف فى قرى إسنا
جانب من أعمال الصرف فى قرى إسنا
 

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