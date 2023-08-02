اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:17 م
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حبس لص الدراجات النارية في الجمالية 4 أيام

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:04 م
حبس لص الدراجات النارية في الجمالية 4 أيام سرقة موتوسيكل - ارشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب ، تم ضبطه يقودها فى منطقة الجمالية. 
 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة السرقة. 
 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".
 
بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة. 
 
 
 

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عقوبة

سرقة دراجة نارية

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