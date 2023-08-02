جدول المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى فى الجيزة الساعة 4 مساء

كتبت – مرام محمد

ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق أحياء ومدن محافظة الجيزة بداية من الساعة 4م حتى الساعة 5م، وذلك وفقا لجدول المجموعة الخامسة لتخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

ومن ناحيته، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من الشوارع والميادين، خلال جولة ليلية مكبرة، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق .

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الجيزة تفقد حالة الإنارة بشوارع ترسا بدءا من منطقة خاتم المرسلين بحي العمرانية، مروراً بمناطق عثمان محرم والمحولات وكوبري المريوطية بحي الطالبية، وكذا مناطق الرماية وحدائق الأهرام بحي الهرم ومحور 26 يوليو والطريق الدائري وميدان لبنان وكورنيش النيل وسفنكس وجامعة الدول العربية بأحياء إمبابة والدقي والعجوزة وميدان الجبزة وشارع الملك فيصل بجنوب الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.