جامعة سوهاج تتابع استعداداتها لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع لجان التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك لمتابعة استعدادات الجامعة لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومديري إدارات الأمن الجامعي، ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وشبكة المعلومات، ورعاية الشباب، والعلاقات العامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني خلال الاجتماع علي ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، والتى سوف تبدأ السبت القادم الموافق يوم 5 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق يوم 9 من نفس الشهر. كما وجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق الإلكتروني، وتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات المطلوبة لضمان اتمام تسجيل رغبات الطلاب بكل دقة وعلى أكمل وجه.

وأوضح "النعماني"انه تم تخصيص 80 جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ويضم 20 جهاز، و60 جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه علي الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

وقال الدكتور عبد الناصر يس ان إدارة الجامعة استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من اخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.