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تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب المرحلة الأولى إتاحة تسجيل الرغبات على مدار اليوم

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:30 ص
تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب المرحلة الأولى إتاحة تسجيل الرغبات على مدار اليوم وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع تحديد مكتب التنسيق مواعيد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات والتى من المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت المقبل من خلال موقع التنسيق الالكترونى، أكد مكتب التنسيق أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة منمراحل التنسيق ، و سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.
 
وكشف عن  مواعيد إدخال الرغبات وتتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعةالتاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما  ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسبالشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
 
وأشار مكتب التنسيق إلى أنه من المقرر أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
 
وسجل الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الأولى: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 22304، وبالنسبة لطلابالشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجةفأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 74923، وبذلك يكون الإجمالي: 112240 طالب بالمرحلة الاولىللتنسيق 
 
 

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