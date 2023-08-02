تنسيق الجامعات 2023.. كيف تحصل على خدمات التنسيق الإلكترونى؟

كتب محمد صبحى

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وبدأ طلاب الثانوية العامة، فى ترقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، وفي هذا الإطار وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وأما عن كيفية الحصول على خدمات التنسيق الإلكترونى يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات من خلال:-

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.