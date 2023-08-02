تنسيق الجامعات 2023.. قبول 25% من الطلاب بنظام الانتساب بالجامعات الحكومية

كتب محمد صبحى

كشف قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1885 لسنة 2023، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 والمتقدمين لتنسيق التام للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2023 ، حيث حدد القرار نظام قبول الطلاب بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية، حيث يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبى والعلمي) عام 2023 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعي 2023/ 2024 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعاتوالمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى استقر عليها المجلسالأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول .

وأكد القرار على قبول نسبة 25%على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعي 2023/ 2024 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 17 يونيو 2023 .